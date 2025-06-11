Названы районы Москвы, где квартиры подорожали сильнее всего

За последний год сильнее всего жилье на вторичном рынке подорожало в Москве в Молжаниновском районе - квадратный метр вырос там в цене на 6,1%, до 240 тыс. рублей за метр. Следом идут Арбат и Тверской, где средние цены за "квадрат" поднялись на 6% и 3,6%, до 653 и 508 тыс. рублей соответственно.

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К таким выводам пришли аналитики компании "Инком-Недвижимость". Многих лидерство Молжаниновского района, расположенного полностью за МКАД на севере столицы, удивило.

Однако это можно объяснить тем, что там в последние годы идет активное строительство нового жилья. После сдачи новостроек квартиры в них становятся вторичными и выходят на рынок, повышая общую цену. На фоне старого жилого фонда новостройки выглядят привлекательно и продаются обычно дороже.

Ну а рост цен в центральных районах можно объяснить тем, что расценки на премиальное жилье растут в принципе. А в таких районах, как Арбат, расположение влияет на цену особенно сильно, и премиального жилья там тоже хватает.

В пятерку районов с наиболее подорожавшим жильем вошли также Лефортово и Мещанский, но там цены в среднем выросли на 3,5% и 3,4%.

Составили риелторы и список районов, где цены за год, наоборот, упали. Здесь первенство принадлежит Донскому району (-3%, до 343,1 тыс. руб.), за ним следуют Западное Дегунино (-2,6%, до 248,1 тыс. руб.), Хамовники (-2,5%, до 686,4 тыс. руб.), Капотня (-2,2%, до 201,6 тыс. руб.) и Раменки (-1,6%, до 428,1 тыс. руб.).