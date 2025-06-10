Ветхость российских домов оценили

В многоквартирных домах России изношены почти 1,5 миллиона конструкций. Так ветхость жилых зданий оценил директор Фонда развития территорий (ФРТ) Марат Петрин, пишет РИА Новости.

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«С 2014 года мы ведем мониторинг реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов. Образовался накопленный износ в размере 1,5 миллиона конструктивных элементов», — заявил глава организации.

Петрин добавил, что каждый год в стране обновляют около 70 тысяч износившихся элементов, однако этого очень мало. Эксперт считает, что оптимальным был бы ремонт 200 тысяч конструкций ежегодно. Затраты на приведение домов в порядок Петрин оценивает в более одного триллиона рублей в год.

Ранее в России захотели сократить сроки расселения аварийных домов. По словам авторов инициативы, в настоящий момент предоставление нового жилья собственникам квартир в ветхих зданиях может затягиваться на несколько лет и даже десятилетий. Авторы инициативы собираются уменьшить период до трех месяцев.