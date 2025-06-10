Россияне задолжали триллион рублей застройщикам

Долги россиян перед застройщиками по рассрочкам за квартиры достигли одного триллиона рублей. Об этом говорится в материалах Центробанка России (ЦБ), пишут «Ведомости».

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На фоне неподъемных ставок по рыночной ипотеке рассрочка на новостройки стала популярным способом приобретения жилья. В первом квартале 2025 года доля таких сделок на первичном рынке достигла 40 процентов, хотя раньше не превышала 10-20 процентов.

Однако не все покупатели жилья трезво оценили свои силы — в итоге просрочка платежей достигла одного триллиона рублей. ЦБ видит в этом способе покупки жилья множество рисков. Для покупателей их три. Первый — финансовые потери: выплаты по ипотеке после периода рассрочки окажутся неподъемными или банк вовсе откажет в предоставлении кредита. Кроме того, цены на предоставляемые по такой схеме квартиры обычно выше, и продать ее потом на вторичном рынке по той же стоимости вряд ли получится.

Второй риск — отсутствие хорошей законодательной защиты в случае возникновения финансовых трудностей. То есть даже при незначительной задержке платежа по рассрочке у владельца могут отобрать жилье или заставить его платить штраф. Третий риск — двойные продажи и другие способы мошенничества от недобросовестных застройщиков.

Ранее на столичном рынке жилья появился новый тип рассрочек с элементами лизинга. Пока что с такой инициативой выступают лишь два процента застройщиков в Москве. Однако и у такой схемы имеются свои недостатки. В частности, эксперты предупреждают об отсутствии скидок, а размер ипотеки зависит от величины первоначального взноса.