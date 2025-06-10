ФАС: не все иностранные партнеры могут приехать на ПМЭФ из-за цен на отели

Представители некоторых зарубежных участников Петербургского международного экономического форума жаловались, что не могут принять участие в ПМЭФ из-за высоких цен на проживание в городе в период проведения мероприятия. Об этом журналистам рассказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.
"Государство очень большие вложения делает в проведение этих мероприятий, в инфраструктуру, в транспорт, в связь, в безопасность. И для этого должны приезжать инвесторы, участники из разных стран с целью дальнейших создания предприятий, развития, инвестиций, - сказал он, отвечая на вопрос о ситуации с ценами на проживание в Петербурге в период проведения ПМЭФ. - Мы, поднимая цены на гостиницы, делаем невозможным участие для некоторых более скромных стран. У нас коллеги из Африки на форуме жаловались, что они не могут приехать к нам на форум".
Он подчеркнул, что этот вопрос важен не только для инвестиций в Россию, но и для инвестиций в другие страны.
"Они жаловались на то, что очень дорого, мы к вам приехать не можем. Поэтому мы стараемся сделать услуги размещения более доступными. Считаем, что это необходимо. То есть, если, например, до форума цена была 20 тыс. рублей, то методика (расчета стоимости номера, которую разработала ФАС) ограничивает рост. Она не может быть 200 тыс. То есть там есть, безусловно, рост какой-то должен быть. Да, высокий спрос, безусловно. Но это не должно быть в 10 раз", - подчеркнул Шаскольский.