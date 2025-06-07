Россиянам рассказали, как выгодно сдать дачу в аренду

С приближением летнего сезона владельцы загородных участков, которые редко их посещают, могут извлечь выгоду, сдавая свою дачу в аренду. Эксперт в области строительных материалов и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Фёдор Васильев поделился с RT проверенными советами, как сделать участок привлекательным для арендаторов.

«Первым шагом к успешной сдаче в аренду станет уборка на участке: соберите мусор, скосите траву и подрежьте кусты. Это создаст ухоженный вид, который приятно впечатлит гостей. Организуйте уютную зону отдыха с мебелью для пикника и запасом углей или дров для мангала», — отметил он.

Обратите внимание на состояние коммуникаций в доме. Проверьте электричество и замените перегоревшие лампочки на светодиодные. Убедитесь, что водопровод и канализация в исправном состоянии. Проведите генеральную уборку, советует Васильев.

«Современные арендаторы ценят стабильный интернет для работы и досуга. Убедитесь, что у вас есть хороший Wi-Fi, а при необходимости подумайте об установке усилителя сигнала. Не забудьте подготовить привлекательное объявление для сервисов бронирования. Сделайте несколько качественных фотографий и короткий видеообзор дачи, чтобы потенциальные арендаторы могли оценить её состояние заранее», — добавил эксперт.

Правильный подход к сдаче в аренду не только обеспечит дополнительный доход, но и подарит положительные эмоции от взаимодействия с довольными арендаторами, считает Васильев.