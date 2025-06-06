В Москве стали чаще выставлять на продажу квартиры бэби-бумеров

В Москве все чаще стали выставлять на продажу квартиры поколения бэми-бума. Об этом агентству РИА Новости рассказали в сервисе «Циан.Аналитика».

© Lenta.ru

По подсчетам компании, за последние семь лет объявлений о продаже квартир в домах 1965-1985 годов постройки стало больше на 14 процентных пунктов. Таким образом доля таких лотов в экспозиции столицы выросла до 41 процента (без учета недавних новостроек). В особенности этот тренд был виден в 2020-2022 годах, на которые выпала пандемия коронавируса, не пожалевшая старшее поколение, отмечает руководитель сервиса Алексей Попов.

Тенденцию подтверждает и старший партнер риелторской компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов. По его наблюдениям, если раньше две из десяти квартир в панельном фонде спальных районов Москвы продавались без альтернативной сделки, то сегодня это пять объектов из десяти.

Массовый выход квартир бэби-бумеров на рынок наследственных квартир прогнозируется к 2030 году. Через семь лет, к 2032 году, может освободиться до половины жилого фонда, занимаемого бэби-бумерами — свыше 30 миллионов квадратных метров, или 600 тысяч квартир. Востребованность такого жилья, однако, ставится под сомнение: такие объекты считаются морально устаревшими, но продаются дешевле и в районах с развитой инфраструктурой.

Бэби-бумеры — поколение, появившееся на свет после Второй мировой войны, в конце 1940-х — 1950-х годах. Свое название эта возрастная группа получила благодаря взлету рождаемости в послевоенные годы.

Ранее москвичи разных возрастов описали квартиру своей мечты. Среди поколения Y, в частности, большей популярностью пользуются современные жилые комплексы рядом с лесом, водоемом или благоустроенным парком.