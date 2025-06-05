Как изменились цены на «вторичку» за последние десять лет

За десять лет средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке недвижимости в центре столицы выросла на 43%. Об этом сообщают «Банки.ру» со ссылкой на аналитиков «Инком-Недвижимости».

В 2020–2021 годах произошел основной скачок цен, а с 2022 года на рынке вторичного жилья наблюдается отсутствие роста. Как отмечается, в мае текущего года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в старых районах Москвы составила 283,3 тысячи рублей. В мае 2015 года этот показатель был равен 197,6 тысячи рублей.

По словам руководителя аналитического центра «Инком-Недвижимости» Дмитрия Таганова, если рассматривать среднюю стоимость вторичного старомосковского жилья за последние десять лет, можно увидеть, что квадратный метр с мая 2015 года, когда он стоил 197,6 тысячи рублей, до сегодняшнего времени подорожал на 43%.

В материале говорится, что после кризиса 2014 года на рынке недвижимости в течение нескольких лет наблюдалась нестабильность цен. В 2017 году ситуация начала стабилизироваться: цены на вторичном рынке стали снижаться, а спрос и предложение — уменьшаться. На рынок оказывали давление новостройки, которые привлекали покупателей, а также программа реновации, которая привела к сокращению предложения на рынке пятиэтажных домов.

По словам специалиста, повышение стоимости началось только в конце 2018 года, а основной рост цен пришелся на 2020–2021 годы. Это было связано с удешевлением ипотечных кредитов и снижением доходности банковских вкладов. В результате спрос на недвижимость значительно и стабильно вырос.

В 2022 году рынок недвижимости столкнулся с рядом изменений, вызванных внешними обстоятельствами. Однако, несмотря на снижение спроса и рост инфляции, цены на вторичное жилье остались стабильными, отметил Таганов.

Уточняется, что в мае 2022 года стоимость квадратного метра жилья в среднем составила 285,1 тысячи рублей, что на 7% больше, чем в 2021 году. В 2023 году цена снизилась до 275 тысяч рублей, что на 3,5% меньше, чем в предыдущем году. В 2024 году стоимость жилья выросла до 283,2 тысячи рублей, что на 3% больше, чем в 2023 году. В 2025 году цена осталась на уровне 283,3 тысячи рублей, что на 0,01% больше, чем в предыдущем году.