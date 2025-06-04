Эксперт оценила перспективы строительства в России жилья с маленькими кухнями

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в разговоре с Рамблером высказалась о перспективах строительства в России квартир и апартаментов с маленькими кухнями.

Ранее председатель комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Михаил Аничкин рассказал в интервью 360.ru, что в новых российских жилых комплексах квартиры будут иметь одну особенность – в них будет ограничиваться площадь кухни, так как молодежь сегодня практически не готовит.

Формат квартир и апартаментов с маленькими кухнями подходит исключительно для одиноких людей и молодых семей, семей без детей. Сейчас даже у пожилых супружеских пар, живущих без своих детей, есть свои традиции и устои. И им в квартирах, безусловно, нужна кухня. Так что отказываться от кухонь сейчас было бы преждевременно. Наталья Перескокова Эксперт по недвижимости, член Гильдии риэлторов Московской области

В настоящее время многие застройщики объединяют кухню с гостиной, подчеркнула эксперт.

«Здесь идет речь о формате кухня-гостиная, и зачастую это помещение большой площади, где можно приготовить еду, где семья может собраться в полном составе и пообедать, поужинать, вместе пообщаться», - сказала она.

В российских новостройках кухни делают большей площади, чем в советских домах, отметила риелтор.

«Раньше кухни делали по пять-шесть квадратных метров, а сегодня это достаточно просторные зоны. Даже в однокомнатных квартирах бывают кухни площадью двадцать квадратных метров. Это удобно», - сказала Перескокова.

Специалисты рынка в настоящее время не видят запроса на жилье с маленькими кухнями со стороны покупателей недвижимости, добавила эксперт.

«Покупателям нравятся просторные кухни и кухни-гостиные», - заключила она.

Ранее сообщалось, что в российских мегаполисах снижается высотность новостроек.