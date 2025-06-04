Названы лучшие месяцы для поиска съемного жилья

Медианная ставка долгосрочной аренды в городах-миллионниках в мае 2025 года составила 34 тысячи рублей, рассказали в «Яндекс Аренде». По сравнению с апрелем ставка снизилась на 0,6%, а с начала 2025 года снижение составило 8%.

Аналитики сервиса объясняют такую динамику ростом предложения и выходом на рынок долгосрочной аренды квартир из массового сегмента, в том числе нераспроданной вторичной недвижимости.

Объем предложения в мае сократился в среднем на 2,9% по всем 16 исследуемым мегаполисам. Тем не менее по сравнению с началом года экспозиция выросла на 25,2%.

Более всего съемное жилье подешевело в Воронеже — на 5,1% за май, до 23 тысяч рублей в среднем. В Нижнем Новгороде медианная ставка снизилась на 5%, до 33 тысяч рублей. В пятерку также вошли Екатеринбург (-3,3%, до 34 тысяч рублей), Красноярск (-2,2%, до 25 тысяч рублей) и Краснодар (-1,9%, до 28 тысяч рублей).

В Москве и Санкт-Петербурге наблюдалось подорожание — в течение месяца медианная стоимость аренды в Санкт-Петербурге выросла на 3,6%, до 41 тысячи рублей, в Москве — на 0,7%, до 85 тысяч рублей.

Май, июнь и первую половину июля можно назвать самыми комфортными месяцами для поиска съемной квартиры, говорит руководитель «Яндекс Аренды» Роман Жуков. По его словам, за счет низкой сезонной активности конкуренция на рынке ниже. Как результат, наиболее недорогие квартиры дольше остаются в экспозиции. Все это позволяет арендаторам более вдумчиво и избирательно подходить к поиску съемной квартиры в нужном им бюджете.