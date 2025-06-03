Деревянные многоэтажки назвали «домами на два поколения»

Девелоперам придется убеждать россиян переселяться в деревянные дома, доказывая, что это безопасно и выгодно, рассказал НСН Азарий Лапидус. Идея построить деревянные многоэтажки встретит непонимание россиян, а сами дома могут стать непригодными для жизни уже через 50 лет. Об этом НСН рассказал заслуженный строитель России, заведующий кафедрой «Технологии и организация строительного производства» МГСУ Азарий Лапидус.

В течение года в России приступят к строительству деревянных многоквартирных домов. МЧС уже даже разработало документ, который содержит требования пожарной безопасности к проектированию таких зданий, сообщила «Парламентская газета». Тем не менее, эксперт отмечает, что квартиры в таких объектах не будут пользоваться популярностью у россиян.

«Я не думаю, что они будут долговечными — у этого материала меньше срок службы, чем у любого другого, но сегодня мы говорим о том, что жилье — это культура на одно-два поколения. Каждые 50 лет идеология меняется: представить 40 лет назад, что люди будут хотеть жить в планировке, когда кухня и гостиная не разделены стеной — это полный нонсенс, а сейчас все выбирают такой вариант в современных квартирах. Если мы посмотрим на пример застройки Лос-Анджелеса, то там все дома до пяти-шести этажей из дерева, только подземные паркинги сделаны из бетона. Я видел там такие дома, которым уже по 50 лет. Они существуют и имеют право на жизнь, но другое дело, что в них можно жить максимум два поколения подряд, а в России люди находятся в одной квартире три-четыре поколения, поэтому девелоперы должны психологически победить эту установку», — отметил он.

Лапидус добавил, что единственное, что может повысить уровень продаж такого типа жилья — это искусство убеждения застройщиков.

«Такое строительство начнется прежде всего там, где девелоперы убедят покупателей, что в таких домах безопасно жить и эти инвестиции не пропадут, то есть, квартиры будут существовать и через поколение. Нужно психологически объяснить, что такое дерево и как с ним жить и как им пользоваться. Деревянный дом — это означает, что несущие конструкции из этого сырья, но все остальное заполняется теми же самыми отделочными материалами, что и в бетонных, поэтому разница в цене будет незначительной: всего 10-15%. Где-нибудь в Архангельской и Мурманской области местным будет проще доказать, что жизнь в многоэтажных домах ничем не будет отличаться от жизни в избах, как у их предков», — подчеркнул собеседник НСН.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил НСН, что бизнесу не интересно возрождать доходные дома в России, как и съемщикам искать в них квартиры.