Названы страны-лидеры в спросе на зарубежную недвижимость у россиян
В 2025 году Арабские Эмираты и Греция остались в числе пяти самых востребованных направлений среди россиян для приобретения недвижимости за границей. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на консалтинговую компанию NF Group.
Специалисты подчеркивают, что по итогам пяти месяцев 2025 года список наиболее востребованных у россиян стран для покупки недвижимости претерпел существенные изменения в сравнении с 2024-м.
На первом месте расположились ОАЭ. Лидерство страны связано с рядом важных факторов, которые делают ее привлекательной для инвестиций и иммиграции. В остальном рейтинге произошли изменения: появились новые страны, такие как Сербия, Турция и Кипр, говорится в материале. Также сообщается, что Сербия заняла второе место, Греция поднялась на одну позицию и теперь занимает третью строчку. Турция расположилась на четвертом месте, а Кипр — на пятом.
Россияне станут меньше тратить на жилье
В 2024 году в топ-5 вошли следующие страны: Эмираты, Венгрия, Франция и Греция. Замыкали пятерку лидеров сразу три направления с близким уровнем популярности: Индонезия, Таиланд и Испания.