Квартиры на стадии котлована перестали пользоваться спросом в Москве

В Москве впервые за три года упало предложение жилья на стадии котлована. Годовое сокращение составило 7,4%.

Больше всего это затронуло столичные новостройки на начальной стадии строительства в массовом сегменте, пишет РБК. А в премиум-классе, напротив, зафиксирован рост на 39,1%. Самый значительный годовой рост пришелся на элит-класс (+96,1%). Как говорят эксперты, сокращение стартов проектов в массовом сегменте и бизнес-классе связано с удорожанием проектного финансирования. Оба сегмента зависимы от госпрограмм, из которых в Москве сохранилась только семейная ипотека с ужесточенными условиями и банковскими комиссиями.

Массовые новостройки на начальной стадии строительства за 12 месяцев подорожали на 6,4%, до 336,8 тысячи рублей.

Наиболее заметное годовое подорожание новостроек на начальной стадии строительства пришлось на элит-класс (+21,9%, до 2,02 млн рублей за квадратный метр). Жилье на котловане в премиум-классе подорожало за год на 19,6%, до 769,7 тысячи рублей за квадрат.