Выдачи ипотеки в России просели почти наполовину

Выдачи ипотеки в России в январе — мае 2025 года составили 1,1 трлн рублей — это на 44% меньше, чем за тот же период прошлого года, подсчитали в ВТБ. Средний размер кредита, напротив, вырос — до 4,7 млн рублей против 4,1 млн годом ранее.

В мае, по оценкам ВТБ, российские банки выдали физлицам около 264 млрд рублей ипотечных средств. Это на 7% меньше, чем в апреле, и почти в два раза ниже уровня мая 2024 года. Основной причиной сокращения продаж в мае в банке называют сезонный фактор: большое количество праздничных дней снизило деловую активность россиян. На отрицательную динамику год к году продолжают влиять высокая ключевая ставка, жесткая риск-политика ЦБ РФ и изменение господдержки, объяснили в ВТБ.

Драйвером рынка остаются льготные программы — в мае их доля в объеме общерыночных выдач выросла с 80% до 85%.

ВТБ в мае отменил комиссии по госпрограммам для застройщиков и нарастил выдачу ипотеки на 39% в количественном выражении, оформив 6,8 тысячи сделок на 38,1 млрд рублей. Средний чек составил 5,2 млн рублей (+4% к маю 2024 года). Всего с января банк выдал 27,5 тысячи жилищных кредитов на 144 млрд рублей.

В ближайшее время торможение динамики ипотечного рынка и ощутимая просадка выдач у большинства игроков продолжится, прогнозирует руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Она ожидает, что поддерживать рынок будут оставшиеся адресные госпрограммы и специальные акции банков в партнерстве с застройщиками. По мнению эксперта, потребность в ипотеке будут закрывать лица, подходящие под одну из адресных госпрограмм, либо те, кому срочно нужно приобрести выгодный объект и кто рассчитывает закрыть ипотеку досрочно или рефинансировать кредит в дальнейшем.