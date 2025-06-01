В Минске уточнили условия господдержки при строительстве жилья

Документ, который упраздняет в Беларуси вариант рискового долевого строительства для льготных категорий и совершенствует подходы к порядку возведения и кредитования жилья, вступил в силу за подписью главы государства с 1 июня, информирует БЕЛТА.

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Речь идет о принятых в начале весны указах президента Александра Лукашенко "О государственной поддержке при жилищном строительстве" и "Об изменении Указа президента Республики Беларусь". Начиная с текущего дня, уточняет агентство, вводятся три варианта господдержки, включая льготные кредиты на возведение (покупку) домов и квартир; разовые субсидии на строительство или приобретение жилья и помощь в погашении льготных кредитов.

Кстати, следует иметь в виду, что последняя мера вводится для многодетных и молодых семей, а две первых - для целого ряда льготных категорий. Правда, некоторые граждане могут иметь право на все формы, поясняют эксперты.

Они также обращают внимание, что уходит в прошлое указ №240, принятый восемь лет назад. Его суть была в том, что государство полностью или частично погашало кредит на квартиру через субсидию. Решение о том, давать ли субсидию и в какой максимальной сумме, принимали уже местные органы власти.

Помимо положительного решения о субсидии льготникам нужно было еще и получить одобрение от банка на кредит, что удавалось не всем. Кроме того, за кредит покупалась не готовая квартира. Жилье строили по долевой схеме. Это означало, что дом еще не был готов и не было гарантии, что его построят в срок.

А впредь долевая схема для льготников отменяется. Льготный кредит на строительство многоквартирного жилого дома получает государственная структура, которая его строит. И только после того, как дом полностью построен, льготник заключает договор купли-продажи.

Такой вариант, полагают в органах власти, должен исключить риск вложения денег и неполучения квартиры, что было возможно при долевом строительстве.