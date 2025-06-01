Жильцов многоквартирных домов ждут важные перемены

В реестре собственников многоквартирных домов вместо фамилии, имени и отчества владельцев укажут: «физическое лицо». Такой законопроект подготовило Правительство, документ находится в стадии публичного обсуждения. В Госдуму внесены еще два законопроекта об изменениях в Жилищный кодекс: о запрете выдачи лицензий на управление многоквартирными домами иностранным гражданам и организациям, собственники которых — иностранцы, а также о том, что члены совета многоквартирного дома смогут подписывать акты приемки работ и услуг. «Парламентская газета» узнала подробности.

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ФИО зашифруют

Действующая редакция Жилищного кодекса обязывает управляющего многоквартирным домом при обращении к нему лица, желающего созвать общее собрание жильцов, в течение пяти дней предоставить ему реестр собственников помещений. В нем в числе прочего указаны имена, отчества и фамилии людей, при этом их согласия на передачу персональных данных не требуется.

Собрание может так и не пройти, но у человека на руках остается выписка из ЕГРН со сведениями обо всех владельцах недвижимости.

«Тем самым создается риск распространения персональных данных собственников помещений в МКД неограниченному кругу лиц», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Чтобы это предотвратить, предложено в реестре собственников вместо ФИО владельца указывать «физическое лицо», сведения об общей площади принадлежащих ему жилых и нежилых помещений и доли в них.

Разработчики законопроекта из Минстроя, выполняющие поручение вице-премьера Марата Хуснуллина, отметили, что исключение из реестра персональных данных не создаст препятствий для проведения общего собрания жильцов. Ведь у инициатора схода есть сведения о площади помещений, а личные сведения о себе жильцы могут передать ему лично.

Зампред Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов сказал «Парламентской газете», что суть инициативы — в защите людей и их персональных данных.

«Таковы требования времени. Мы понимаем, что среди жильцов могут быть наши военнослужащие, их семьи или просто однофамильцы. Но враг не дремлет, и нам необходимо также думать наперед. Замена в открытом доступе ФИО на формулировку «физическое лицо» — правильное решение», — отметил депутат.

Иностранцев не будет

Кроме того, парламентарии внесли в Госдуму законопроект, который уточняет требования к получению лицензии на право управления многоквартирными домами. В частности, предлагается запретить заниматься такой деятельностью иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Нынешняя система лицензирования уже не позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в других государствах, управлять многоквартирными домами. Но если они регистрируются в России, то ограничение не действует. Только в Московской области выявлено шесть компаний, генеральные директора или учредители которых — граждане Украины, Грузии, Кыргызстана.

Нередко эти организации берут в управление не старый жилой фонд, а дома-новостройки повышенной комфортности, устанавливают высокие тарифы, навязывают дополнительные услуги. При этом к своим обязанностям они порой относятся спустя рукава, о чем свидетельствуют регулярно поступающие в Совет Федерации обращения жителей, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«И самое главное — иностранные компании напрямую не заинтересованы в построении долгосрочной бизнес-модели в сфере управления жилыми многоквартирными домами, в профессиональном сохранении жилищного фонда России, недопущении преждевременного разрушения наших домов, а также в неукоснительном соблюдении прав и законных интересов граждан Российской Федерации», — сказал «Парламентской газете» соавтор законопроекта, председатель Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

По мнению законодателей, ограничения для иностранцев обеспечат экономический суверенитет страны, будут стимулировать развитие отечественных управляющих компаний и создадут новые рабочие места для местных жителей.

Коллективный надзор

Еще один законопроект, внесенный в Госдуму, предлагает расширить полномочия совета многоквартирного дома, в частности, наделить его членов наряду с председателем правом подписывать акты приемки работ и услуг. Это создаст коллективный контроль качества услуг управляющих и ресурсоснабжающих организаций, что исключит возможность злоупотребления для отдельных недобросовестных членов совета или его председателя, говорится в пояснительной записке.