Российский рынок недвижимости захватывают «квартирные туристы»

Столичный рынок недвижимости начали захватывать так называемые «квартирные туристы», появляются они и в других городах России. Это люди, которые вместе с риелторами регулярно ходят на осмотр объектов, но на покупку не решаются и никаких сделок не заключают. Популярность этого тренда объясняется несколькими причинами, в том числе – недоступностью ипотечных кредитов из-за высоких ставок, объяснили эксперты 360.ru.

Квартирные туристы отличаются от обычных покупателей тем, что они дошли до «стадии мечты» о квартире, но не готовы на решительные шаги в эту сторону, считает агент по недвижимости Наталья Требина. Часто они выставляют свою квартиру на продажу, находя таким образом риелтора, с которым затем начинают осматривать другие объекты.

«И этот агент вместо того, чтобы продиагностировать человека, составить какой-то конкретный реальный план действий, просто ведет его по другим квартирам в надежде, что те что-то увидят, чему-то очаруются, и уже перейдут к активным действиям», — отметила эксперт.

По ее мнению, такие туристы получают удовольствие от просмотра и своих мечтаний, но платить за реализацию желаний не готовы. Часто они имеют завышенные представления о стоимости своего жилья и заниженные – о ценах на желаемую недвижимость.

С этим не согласилась риелтор Наталья Перескокова – по ее мнению, появление квартирных туристов связано с подскочившими ставками по ипотеке, на фоне чего людям пока выгоднее копить средства на счетах. Квартиры же они смотрят, зная, что в будущем решатся на покупку – когда это будет выгоднее.

«Сейчас люди наращивают бюджет, но в дальнейшем планируют купить недвижимость. Это так называемый отложенный спрос. Это потенциальные покупатели, они не просто туристы. Когда-то они приобретут недвижимость», — убеждена специалист.

Риелторы такое явление, как «квартирный туризм», воспринимают позитивно, добавила Перескокова. Чаще всего такие показы объектов позволяют выстроить контакт с потенциальным покупателем, подобрать жилье под его вкусы и получить шанс, что в будущем человек все-таки решится на покупку, заключила она.