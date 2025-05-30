Аренда жилья в России подорожала

Ставки аренды жилья в российских мегаполисах, а также Московской и Ленинградской областях вновь начали расти, сообщили представители риэлторских агентств и специализированных сервисов.

Например, однокомнатная квартира в мае обойдется потенциальному арендатору в 30 800 рублей в месяц. Это на 1,3% больше, чем было в апреле. При этом темпы роста ставок ускоряются, пишут «Ведомости».

Сильнее всего аренда квартир в мае подорожала в Санкт-Петербурге: там съем однушки теперь обходится в 43 200 рублей в месяц, а это на 8% больше, чем было в апреле.