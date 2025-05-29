Спад на рынке недвижимости: как отмена льготной ипотеки повлияла на продажи?

В России зафиксировано сокращение продаж жилой недвижимости. В апреле показатель сократился на 39,8% в сравнении с мартом, пишут «Известия» со ссылкой на результаты совместного исследования аналитической платформы «СберАналитика» и консалтинговой компании CORE.XP.

Как отмечается, спад начал наблюдаться в феврале и в марте составил уже 12,3%. По словам аналитиков, после отмены льготных ипотечных программ и повышения банковских ставок, россияне все чаще приобретают недвижимость через механизм рассрочки. Доля таких покупок достигает 54%.

Директор, руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева обратила внимание на то, что объем сделок в квадратных метрах сокращается с февраля. Покупатели не торопятся с решениями, ожидая улучшения геополитической обстановки и расширения семейной ипотечной программы. Кроме того, укрепление курса рубля заставляет покупателей больше наблюдать, чем принимать решения, подчеркнула собеседница. Эксперты ожидают, что тенденция к снижению спроса сохранится.

В льготной ипотеке нашли недостаток

Ранее президент России Владимир Путин дал указание правительству и Центральному банку предпринять действия для уменьшения вероятности несостоятельности строительных компаний. В частности, он отметил, что в стране необходимо создать временный механизм поддержки процентных ставок по кредитам, которые предоставляются застройщикам в рамках системы проектного финансирования жилищного строительства, особенно в небольших городах. Срок сдачи объектов в эксплуатацию — 2026 год.