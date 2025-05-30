В некоторых регионах России подорожала аренда жилья

Аренда жилья в России подорожала впервые за восемь месяцев. Это касается мегаполисов, Московской и Ленинградской областей, но сильнее всего Петербурга. Там, по данным ЦИАН, однушка сейчас обходится в 43,2 тысячи рублей в месяц — плюс 8% к апрельскому уровню.

Заметный рост — больше чем на 4% — демонстрируют Пермь и Волгоград. Повышение ренты связано в том числе с сезонным фактором и усилением активности арендаторов. Говорит руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов:

Алексей Попов руководитель аналитического центра ЦИАН «Это прежде всего сезонный фактор. Сезонность на рынке аренды стала проявляться очень сильно на протяжении последних где-то трех лет, поэтому все ожидали, что начиная с середины мая спрос начнет расти, предложение будет немного снижаться, а ставки начнут немного увеличиваться. Это и происходит, в большинстве мегаполисов — ставки за последние 30 дней увеличились. Сильный рост в Санкт-Петербурге связан прежде всего с наиболее заметным вымыванием предложения, потому что в Петербурге многие арендные квартиры участвуют одновременно и в рынке долгосрочной аренды, и в рынке посуточной аренды. Еще один момент — новое предложение меньше пополняется недавно сданными новостройками, а это, в общем-то, один из ключевых источников пополнения предложения на рынке аренды. Больше объектов в новостройках переносят свои сроки сдачи, меньше квартиры в новостройках выходят на рынок с ремонтом от застройщика, скорость пополнения арендного фонда новым, качественным предложением замедлилась».

При этом в Москве средние ставки в мае продолжали снижаться. По данным «Этажей», за месяц несущественно, но все же подешевели: студии и однокомнатные квартиры — на 0,3%, до 66 800, двушки — на 0,7%, до 109 тысяч.