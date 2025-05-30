Спаду продаж элитного жилья в Москве нашли объяснение

Продажи элитной недвижимости в Москве впервые за семь месяцев снизились в результате естественной коррекции, заявил президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн.

Так, по данным Kalinka Ecosystem, в апреле спрос упал на 15% по сравнению с мартом и на 16% в годовом выражении.

«Рынок столкнулся с естественной коррекцией после длительного роста, – пояснил Кандикудряков-Тигранн. – Основная причина – дефицит новых проектов. Застройщики исчерпали премиальное предложение, а новые объекты появляются медленно». Эксперт также отметил рост цен, из-за чего даже состоятельные покупатели стали осторожнее. «Высокие ключевые ставки, валютные колебания и геополитическая нестабильность добавляют неопределённости, влияя на решения инвесторов», – добавил он.

По прогнозу эксперта, если дефицит сохранится, цены продолжат расти, но продажи останутся слабыми. Часть спроса может сместиться в бизнес-класс или загородную недвижимость.

«В ближайшие месяцы рынок может стабилизироваться, но это зависит от запуска новых проектов и макроэкономики», – заключил Кандикудряков-Тигранн.

Он подчеркнул, что без активности застройщиков спад рискует затянуться, требуя внимания к новым предложениям и экономическим факторам.