В ЦБ отметили риски на рынке жилья на фоне роста продаж в рассрочку

Центробанк РФ отмечает растущие риски на рынке жилья на фоне увеличения его продаж в рассрочку. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния на пресс-конференции, передает ТАСС.

Он отметил, что застройщики массово предоставляют россиянам рассрочку из-за желания сохранить объем продаж. Такой подход может нести риски для покупателей, особенно если «рассрочка выдается на 10 лет и гражданам с высокой долговой нагрузкой».

ЦБ РФ оценил долг покупателей в рассрочку как минимум в 1 трлн рублей по состоянию на 1 апреля.

До этого Габуния дал прогноз по ключевой ставке. По словам зампреда Банка России, варианты решений, которые регулятор рассмотрит на заседании Совета директоров 6 июня, будут более разнообразными, чем в апреле.

26 мая в ЦБ рассказали, что средняя максимальная ставка по вкладам в рублях составила 19,52% во второй декаде мая. Мониторинг учитывал предложения, доступные любому клиенту без каких-либо предварительных условий.