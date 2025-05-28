Медсестра из Мытищ купила квартиру благодаря «Социальной ипотеке»

Медсестра в детской поликлинике ГБУЗ МО «Мытищинская областная клиническая больница» с 28-летнем стажем Наталья Шевченко из городского округа Мытищи купила двухкомнатную квартиру в центре города благодаря программе «Социальная ипотека». Об этом сообщило Министерство жилищной политики Московской области.

О возможности участия в программе женщина узнала от старшей медсестры и решила воспользоваться поддержкой государства. До этого ее семья жила в съемной квартире.

— Я живу с мужем и сыном. Наша квартира находится в центре города, возле парка. Рядом магазины и до работы недалеко. Мы купили жилье на вторичном рынке. Немного освежили, сделали косметический ремонт и переехали. Мы снимали квартиру в этом же районе, здесь все удобно, все рядом, — рассказала Наталья в беседе с Regions.

Министр финансов России Антон Силуанов 26 мая сообщил, что в 2025 году заработная плата работников бюджетной сферы будет проиндексирована на уровень инфляции — 7,6 процента.

Президент России Владимир Путин 8 апреля провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Обсуждались меры поддержки участников спецоперации и их семей, развитие волонтерских инициатив, а также помощь школьным учителям, включая субсидирование социальной ипотеки.