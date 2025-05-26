В Подмосковье подорожала аренда дач

Аренда дач в Подмосковье и соседних областях за год подорожала в среднем на 34 процента, рассказал РИА Новости гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

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Цены на май 2025 года достигли 68 тысяч рублей в месяц, сильнее всего подорожание произошло в Смоленской области — на 57 процентов, до 57,8 тысячи рублей в месяц. В Рязанской цены выросли на 38 процентов, до 52,4 тысячи рублей в месяц, в Московской области — на 37 процентов, до 94,7 тысячи рублей в месяц. Меньше всего подорожание затронуло Калужскую область — там рост ставок аренды составил 23 процента, до 61,6 тысячи рублей в месяц.

За год объем предложения в Московской области и ближайших от нее областях вырос примерно на четверть, рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. Предложение составило 3,4 тысячи лотов, из которых 400 сдается в аренду в соседних с Подмосковьем областях. Спрос на аренду дач за год увеличился на 31 процент. Попов связал это со сложностями у россиян при поездках за границу.

Ранее риелтор Галина Морозова рассказала о сильном разбросе цен на аренду дач в Подмосковье. Так, в Истринском или Одинцовском районах аренда домов с участками может достигать цифр с шестью нулями. При этом в поселке Совхоза Останкино можно арендовать жилье площадью 16 квадратных метров за 25 тысяч рублей в месяц.