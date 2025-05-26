Москвичам упростили согласование перепланировки квартир

За последние месяцы в правила согласования перепланировки квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах внесли несколько изменений. Об этом сообщила агентству «Прайм» адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.

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По ее словам, основные нововведения касаются объединения и разделения помещений, заделки проемов в несущих стенах, изменений в антресолях и входных группах, оформления актов после завершения работ, требований к техническим планам, сроков рассмотрения заявок и обмена данными с Росреестром.

По словам специалиста, срок согласования перепланировки теперь сократился с 30 до 20 рабочих дней. Кроме того, многие процедуры можно пройти онлайн — без визита в госорганы. После оформления акта о завершении работ данные автоматически поступают в ЕГРН, чего раньше не было — собственникам приходилось обращаться в Росреестр лично.

Яковлева отметила, что на портале Mos.ru появился специальный раздел, который помогает избежать ошибок при подаче документов. Там работает интерактивная анкета — пользователь отвечает на вопросы, а система формирует нужный шаблон заявления. Ещё одно новшество — готовый каталог проектов перепланировки для типовых квартир, который можно использовать без дополнительной разработки.

По словам адвоката, в столице расширен и перечень работ, которые можно выполнить без проекта. Это, например, установка подиумов, пандусов, встроенных шкафов, перенос сантехники, заложение проектных проёмов в несущих стенах.

В то же время власти напомнили, что некоторые виды работ требуют обязательного проекта и согласования. Это касается проемов и демонтажа в несущих стенах, изменений в домах с деревянными перекрытиями, а также случаев, когда работы затрагивают балконы и лоджии в панельных домах.

На портале также появился список работ, согласование которых невозможно. Среди них — перенос несущих стен, установка теплого пола от общедомовых систем, перенос батарей на балкон и другие изменения, которые могут повлиять на безопасность дома.