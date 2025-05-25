В России перечислили дающие возможность купить жилье льготы

Меры поддержки многодетных семей и материнский семейный капитал дают россиянам возможность приобрести недвижимость, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Льготы, позволяющие гражданам купить жилье, депутат перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

«С момента своего введения в действие в 2007 году множество семей воспользовались материнским семейным капиталом для приобретения, строительства, ремонта своего жилья. Сейчас уже можно даже реконструкцию проводить. Это очень важно. Потому что мы понимаем, что семьям достаточно сложно приобрести жилье», — рассказала Бессараб.

Также депутат напомнила про льготную ипотеку. Она отметила, что в России продолжает действовать семейная ипотека, сельская, IT и дальневосточная.

«Что еще важно — это подъемные средства в сельской местности по таким программам как "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский учитель", сейчас уже "Земский работник культуры". Это те средства, которые можно в принципе использовать на что угодно. Но, как правило, люди, которые приезжают работать, приобретают на эти средства собственное жилье», — добавила парламентарий.

"Сегодня мы очень мало можем говорить о том, что движется очередь на получение жилья льготным категориям гражданам. Вместе с тем эта очередь есть, и она помогла приобрести жилье таким категориям граждан, как, например, ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий "Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Многодетные семьи, по словам Бессараб, в соответствии с Земельным кодексом, имеют право на выделение участка под ИЖС.

«Но далеко не в каждом регионе есть такая возможность. Например, Москва, Краснодарский край исчерпали свои земельные ресурсы. В этом случае взамен земельного участка выдается сертификат. На него люди тоже могут приобретать свое первое жилье», — рассказала депутат.

"Как-то вопросы эти решаются. Конечно, трудно это сравнить с Советским Союзом, но мы должны помнить, что в СССР приобрести собственное жилье было невозможно. Можно было сохранять его только за счет так называемой прописки. Сегодня ситуация совсем другая. Если люди получают жилье от государства, то оно переходит в их собственность"Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

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