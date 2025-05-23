Кабмин разработает план развития рынка арендного жилья

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Правительство России совместно с комиссией Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни» должно разработать план мероприятий по развитию рынка арендного жилья.

Кабмин РФ разработает план развития рынка арендного жилья
© РИА Новости

Это следует из перечня поручений Президента РФ по итогам заседания президиума Госсовета «О развитии инфраструктуры для жизни», который опубликован на сайте Кремля.​

«Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Инфраструктура для жизни» представить предложения, касающиеся разработки плана мероприятий по развитию рынка арендного жилья», — говорится в тексте документа.

Предложения необходимо представить до 15 июня 2025 года.

Как писала «Парламентская газета», собственников предлагают обязать письменно согласовывать с соседями сдачу квартир в аренду, если они не заключают с арендаторами договор найма. Такой законопроект группы депутатов внесли в Госдуму 23 апреля.

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