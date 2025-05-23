Путин поручил при выдаче льготной ипотеки исключить комиссии
Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров и Центробанку РФ до 15 июня принять соответствующие меры с целью исключения взимания банками дополнительных комиссий при выдаче льготной ипотеки.
15 апреля 2025 года состоялось заседание президиума Госсовета "О развитии инфраструктуры для жизни". Перечень поручений по его итогам опубликован на сайте Кремля.
Правительству РФ совместно с Банком России, как говорится в документе, необходимо в установленный срок принять меры, предусматривающие исключение возможности взимания кредитными организациями допкомиссий при предоставлении гражданам ипотечных жилищных кредитов (займов) в рамках льготных ипотечных программ с госучастием.
Ответственными Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина и главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. Срок исполнения поручения - 15 июня.