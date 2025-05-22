В Госдуму будет внесен проект об улучшении жилищных условий для учителей

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду» готовятся к внесению в палату парламента законопроекта, предполагающего предоставление права на первоочередное улучшение жилищных условий учителям, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в жилье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Среди соавторов проекта — лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по науке Сергей Кабышев. 22 мая ожидается внесение документа на рассмотрение в Государственную Думу.

Согласно пояснительной записке, законопроект предусматривает «право на первоочередное улучшение жилищных условий педагогических работников, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

Подчеркивается, что педагогические работники играют важную роль в развитии детей и формировании у них нравственных и патриотических принципов. Поэтому для них необходимы не только формальные социальные гарантии, но и реальные, включая доступное жилье.

В проекте закона предлагается изменить формулировку «внеочередное предоставление жилья» на более соответствующую действительности — «первоочередное улучшение жилищных условий». Это позволит создать более ясный и адаптивный механизм поддержки педагогов в сфере жилья, который будет учитывать специфику каждого региона и даст возможность местным властям разрабатывать собственные программы помощи, считают авторы документа.