Россияне стали чаще брать ипотеку на вторичное жилье

Доля вторичного жилья в общем количестве ипотечных выдач показала существенный рост в апреле, впервые за полгода превысив 50%. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на ряд источников и данные экспертов. В числе прочего это может быть связано со снижением банковских ставок по программам ипотечного кредитования.

Так, по данным Объединенного кредитного бюро, в апреле доля выданных ипотечных кредитов на покупку жилья на вторичном рынке составила около 56%, впервые за полгода превысив показатель первичного рынка. Рост за месяц - 8,5 процентного пункта.

В свою очередь, институт развития "ДОМ.РФ" информирует, что за этот период россияне взяли 73 тысячи ипотечных кредитов, из них 38 тысяч - на вторичное жилье и 35 тысяч - на первичное.

Эксперты связывают такую тенденцию, в частности, со снижением ставок по программам ипотечного кредитования, началом действия программы "Семейная ипотека" на вторичном рынке в ряде городов и введением ипотечного стандарта, ограничившего субсидирование ипотеки на новостройки.

Спрос на вторичку будет постепенно возрастать и в дальнейшем, считают эксперты, это в том числе связано с разницей в ценах с первичным рынком недвижимости.