Стало известно, как изменилось жилье в мегаполисах

Эксперты аналитического сервиса bnMAP.pro. рассказали о том, как изменилось жилье в мегаполисах. Об этом сообщает РБК.

Согласно данным аналитиков, площадь выставленных на продажу квартир в мае 2025 года оказалась на 1 кв. м. (1,45%) меньше, чем год назад. При этом, в некоторых городах снижение площади оказалось гораздо заметнее.

Всего же средняя площадь квартир в новостройках уменьшилась в 12 из 16 городов-миллионников России. В трех из них снижение превысило 3%. К таким городам относится Омск (снижение площади на 10,98%), Санкт-Петербург (3,34%) и Уфа (3,1%).

Как считают аналитики, это можно объяснить ростом спроса на более дешевое жилье.

Ранее СМИ назвали города России с подешевевшим жильем.