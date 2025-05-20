В Москве поубавилось дешевых квартир

В Москве поубавилось предложение дешевого жилья. Ассортимент квартир стоимостью в пределах 10 миллионов рублей за год сократился на 41 процент, рассказали «Известиям» в риелторской и консалтинговой компании «Метриум».

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По подсчетам фирмы, в столичных новостройках представлено около 4 тысяч таких лотов. В аналогичный период 2024 года предложение составляло 6,7 тысячи объектов, в 2023-м — 11,7 тысячи. Доля квартир ценой до 10 миллионов рублей на данный момент составляет 8,3 процента от всего предложения в Москве. Год назад показатель равнялся 13,9 процента, а в 2023-м — 23,1 процента.

Аналитики начали фиксировать спад еще в 2021 году, тогда сокращение бюджетных лотов объяснили ажиотажным спросом на компактное жилье за время пандемии. Сейчас же, по мнению основателя компании SIS Development Ярослава Гутнова, на ситуацию влияет снижение объемов ввода — доля массовых новостроек за последние пять лет сократилась на 5 процентов. Кроме того, в предложении теперь все больше современных монолитных домов комфорт-класса, а качество материалов закономерно отражается на стоимости квартир.

Исчезновение массовых новостроек в пределах МКАД наблюдают и другие аналитики. Так, в первом квартале 2025 года на столичный рынок не вышел ни один новый проект в данном сегменте. Все чаще девелоперы предпочитают жилье комфорт- и бизнес-класса.