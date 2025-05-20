Мосгордума планирует освободить владельцев нежилых помещений от платы за реновацию

Предложение освободить владельцев нежилых помещений в многоквартирных домах столицы, включенных в программу реновации, внесла Прокуратура города Москвы. Инициативу поддержала Московская городская дума.

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В ближайшее время столичный парламент обратится в Госдуму с законодательной инициативой о внесении соответствующих изменений в закон «О статусе столицы Российской Федерации».

Как пояснили в Мосгордуме, обновить законодательство решено в связи с тем, что в настоящее время владельцы нежилых помещений должны платить за капитальный ремонт даже в том случае, если до его начала они вносили взносы в Фонд капитального ремонта. В частности, речь идет о магазинах и различных предприятиях бытового обслуживания. Также к категории нежилых помещений относятся апартаменты. При этом оказавшиеся в аналогичной ситуации собственники жилых помещений в домах, подпадающих под программу реновации, от этой платы освобождены.

С принятием изменений в закон в отношении хозяев магазинов и апартаментов будет восстановлена справедливость.