Названы города России с подешевевшим жильем

За апрель в Волгограде подешевели все типы квартир. Города России с самым большим падением цен на жилье выяснили в сервисе «Яндекс Недвижимость». Результаты исследования приводит «Газета.Ru».

Заметнее всего студии в новостройках подешевели в Нижнем Новгороде — там ценник снизился на 8,4 процента, до 5,3 миллиона рублей. По итогам апреля студии также стали доступнее в Уфе — цены упали на 3 процента, до 4,3 миллиона рублей. В Новосибирске студии потеряли в стоимости 2,8 процента (5,9 миллиона рублей), в Волгограде — на 1,4 процента (4,9 миллиона рублей). В Краснодаре студии стали дешевле на 0,8 процента (4,4 миллиона рублей). В среднем по городам-миллионникам студии прибавили в цене 1,2 процента — медианная стоимость объекта составила 5,5 миллиона рублей.

В сегменте однокомнатных квартир самый большой спад цен демонстрирует Волгоград (8,4 процента, 9,5 миллиона рублей). Цены начали опускаться также в Новосибирске (1,1 процента, 7 млн рублей) и Омске (1 процент, 6,1 миллиона рублей). В целом по России за апрель средняя стоимость «однушки» достигла 7,3 миллиона рублей (прирост 1,5 процента).

Двухкомнатные квартиры больше всего подешевели в Волгограде — к концу апреля там цены упали на 4,4 процента, до 7,9 миллиона рублей. Также «двушки» стали бюджетнее в Красноярске — стоимость снизилась на 4,2 процента, до 8,1 миллиона рублей. В Волгограде стало легче купить и трехкомнатные квартиры (7,6 процента, 8 миллионов рублей). Кроме того, «трешки» стали доступнее петербуржцам (5,1 процента, 24 миллиона рублей) и самарцам (2,2 процента, 10,9 миллиона рублей).

Ранее сообщалось о падении цен на готовое жилье в крупных российских городах. Вторичная недвижимость стала дешевле в 35 из 70 крупных городов страны. Лидером рейтинга стал Магнитогорск, где отрицательная динамика составила 2,5 процента. Следом за ним идут Саранск и Чебоксары.