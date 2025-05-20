Рост цен на жилье из-за комиссий по ипотеке признали необратимым

В начале 2025 года россияне в полтора раза чаще стали жаловаться на проблемы с ипотекой, пишут «Известия». По данным ЦБ, в I квартале было получено 4,6 тысячи жалоб — на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В основном жалобы связаны с семейной ипотекой, число таких обращений увеличилось в семь раз. Россияне недовольны завышением стоимости жилья из-за комиссий банков для застройщиков. Эту практику банки начали использовать в конце 2023 года: если девелопер хотел продать жилье с помощью льготной ипотеки, ему приходилось платить банку, чтобы тот выдал кредит по льготной ставке. Размер комиссий варьировался от 4% до 10% от суммы выдачи и неизбежно приводил к удорожанию жилья.

В мае крупные банки под давлением ЦБ и президента России начали отказываться от взимания комиссий. Однако последствия их действия можно назвать необратимыми, полагают эксперты. Комиссии были одним из основных факторов, усиливших разгон цен на недвижимость в 2024 году.

«Застройщики, вынужденные платить комиссии банкам, закладывали их в стоимость жилья, что поддерживало цены на высоком уровне», — отметил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Отмена комиссий не приведет к снижению стоимости жилья, уверен он. Недвижимость в России дорожает от любого импульса, а в обратную сторону цены корректируются крайне редко, сказал эксперт.

По данным ЦБ, с конца 2023-го до конца 2024 года квадратный метр первичного жилья подорожал на 26%, в среднем до 178 тысяч рублей. За 2023 год рост цен составил 15%.