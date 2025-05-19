Эксперты рассказали, кто скупает элитное жилье в Москве

Начало 2025 года стало периодом беспрецедентного подъема на рынке элитной недвижимости Москвы. По данным девелопера Rariteco, в I квартале выручка с продаж высокобюджетных новостроек Москвы составила 45 млрд рублей, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Общее число сделок взлетело на 115%, достигнув 206 трансакций. Объем реализованных площадей вырос на 86% до 25,8 тысячи квадратных метров.

Средний чек сделки немного снизился, составив порядка 218 млн рублей, в то время как средняя цена проданного квадратного метра, напротив, выросла примерно на 6,6% до 1,7 млн рублей. Этот противоречивый тренд эксперты объясняют изменениями в предпочтениях покупателей относительно площади помещений и динамикой цен внутри каждого сегмента.

В сегменте квартир до 50 кв. м число сделок выросло в пять раз. Однако доля малогабаритных помещений в общем объеме продаж по-прежнему невелика, и такие сделки можно назвать штучными, отмечают в Rariteco. Среди более значимых сегментов наиболее впечатляющую динамику показал диапазон помещений 120–140 кв. м, где число сделок выросло в 3,5 раза. Существенный рост активности наблюдался и в сегментах 50–80 кв. м (более чем в 2,5 раза), 80–100 кв. м (почти в 2,5 раза) и 100–120 кв. м (немногим более чем в два раза). Крупнейший по площади сегмент помещений 160+ кв. м показал рост числа сделок на 60%.

Заметным трендом стало омоложение покупателя: несмотря на то что ядро покупателей элитного жилья по-прежнему составляют семейные люди старше 45 лет, на рынок активно выходит поколение 30–45 летних, представленное молодыми предпринимателями и топ-менеджерами, в том числе криптовалютными бизнесменами. Доля этой группы на рынке оценивается в 15–20% от общего числа клиентов. Параллельно растет доля состоятельных выходцев из регионов (в сегменте клубных домов — до 30%).

Основной спрос сосредоточен в Хамовниках, Тверском и Пресненском районах, Якиманке. В то же время эксперты Rariteco отмечают усиление тенденции к выбору района «по любви». Если покупатели из регионов ориентируются на общие представления о престижности локации, то покупатели-москвичи тяготеют к тем районам, в которых они уже когда-либо проживали, и для них статус отходит на второй план.