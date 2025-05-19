Цены на недвижимость в Британии бьют рекорды

Запрашиваемые цены на дома в Великобритании достигли нового рекордного уровня в мае, а спрос увеличился, что свидетельствует о стойкости рынка недвижимости после отмены налоговой льготы для покупателей. Об этом пишет Bloomberg.

По данным сайта Rightmove, средняя запрашиваемая цена продавцов выросла на 0,6% до £379 517, хотя это был самый скромный майский прирост с 2016 года.

Rightmove также отметил первые признаки восстановления спроса после замедления, последовавшего за окончанием налоговой льготы на гербовый сбор для покупателей в начале апреля. Количество домов, выставленных на продажу, достигло самого высокого уровня за десятилетие.