Подсчитана стоимость самого дорогого пентхауса в Москве

Стоимость самого дорогого пентхауса в Москве превышает 5 миллиардов рублей. Цены на премиальную столичную недвижимость агентству РИА Новости назвали в компании Whitewill.

Самый дорогостоящий пентхаус в столице продается за 5,14 миллиарда рублей. Объект площадью почти 1,2 тысячи квадратных метров экспонируется напротив Кремля в строящемся клубном доме на Софийской набережной. По подсчетам риелторского агентства, стоимость одного «квадрата» здесь достигает 4,35 миллиона рублей.

Вторую строчку рейтинга компании занимает пентхаус в еще не сданном доме в 3-м Обыденском переулке рядом с храмом Христа Спасителя. Лот занимает 433 квадратных метра и оценивается в 3,77 миллиарда рублей. Следующий по стоимости объект расположен там же, его площадь составляет 349 квадратных метров, а стоимость — 3,15 миллиарда рублей. В комплекте с обоими пентхаусами идут террасы с каминами.

Четвертую позицию занимает объект в еще не готовом комплексе на Никольской улице. Лот находится в двух минутах пешего пути от Лубянки, а его стоимость составляет 3 миллиарда рублей. Заявленная площадь квартиры — 412 квадратных метров. Следом в агентстве называют пентхаус в строящемся доме на Лужнецкой набережной. За 501 квадратный метр площади предлагается заплатить 2,78 миллиарда рублей.

Ранее эксперты назвали стоимость самого дорогой дачи под Москвой. Дороже всего обойдется частный дом на Рублево-Успенском шоссе — ценник составляет 3,1 миллиарда рублей.