За майские праздники в Москве подорожала аренда квартир

За майские праздники в Москве, согласно результатам исследования, подорожала аренда квартир. 85 тысяч рублей составляет теперь средняя цена за съём жилья.

Столица, как отмечается, стала одним из немногих городов-миллионников, стоимость аренды квартир в которых опять выросла. На майских праздниках в Москве средняя ставка аренды жилья составила 85 тысяч рублей, то есть увеличилась на 0,8%. За год аренда, как уточняется, выросла на 11,3%.

Эксперты полагают, что тренд на небольшое снижение сохранится до середины июля. И далее начнется период наиболее высокого спроса - конец лета и начало осени.