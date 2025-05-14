Назван способ защитить пенсионеров от аферы с жильем

Пенсионеры нередко становятся жертвами жилищного мошенничества. Как уберечь пожилых родственников от потери имущества, «Газете.Ru» рассказал риелтор, эксперт по недвижимости Владимир Шмелев.

Одним из самых популярных сегодня способов защиты является запрет на регистрацию жилищных сделок без личного участия владельца. Соответствующее заявление подается в Росреестр. На деле же такая мера хоть и создает барьер для аферистов, но гарантий не дает, подчеркивает собеседник издания. Несмотря на запрет дистанционных сделок, пенсионера могут запугать или убедить избавиться от жилья, чтобы он присутствовал на сделке лично.

Большую эффективность демонстрирует договор займа с залогом недвижимости. Для оформления такого документа необходимо передать квартировладельцу символическую сумму денег (5-10 тысяч рублей), долг можно указать как беспроцентный, а срок его возвращения — 10 лет. Впоследствии в пользу кредитора заключается договор залога недвижимости. Он регистрируется в Росреестре через МФЦ или онлайн. В этом случае любые действия с жилплощадью без согласия залогодержателя будут невозможны — ни с помощью нотариуса, ни агента. Вдобавок такая мера не потребует изменений в праве собственности, уточняет юрист: хозяин сможет жить в квартире, распоряжаться ею и оформлять субсидии.

«Если в будущем случится наследование — долг легко возвращается, а залог снимается», — добавил Шмелев.

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Представители пожилого возраста могут потерять своё жильё всего за несколько минут.

Росреестр предоставил подробные разъяснения по этому вопросу, сообщает ИА DEITA.RU.

В ведомстве отметили, что пожилые россияне наиболее уязвимы к риску утраты своей квартиры. Это связано с тем, что по действующему законодательству достаточно одной подписи собственника на договоре купли-продажи, чтобы право собственности перешло к новому владельцу.

Кандидат юридических наук Ирина Сивакова объяснила, что процесс расчёта осуществляется довольно просто: в договор включается пункт о том, что покупатель передал продавцу всю сумму наличными, и обе стороны подтверждают факт оплаты своей подписью.

При этом, как подчеркнула специалист, регистрация права собственности в ЕГРН не является обязательной: покупатель может добиться внесения записи в реестр через суд, указав на то, что продавец получил деньги, но не выполнил обязательство по подаче заявления в Росреестр.

Учитывая эти правила, ведомство предостерегло всех владельцев недвижимости о риске утраты права собственности на своё жильё против их воли в случае случайной подписи соответствующего документа. Мошенники активно используют невнимательность собственников, особенно пожилых людей.

Например, пенсионеру могут позвонить и представиться сотрудниками МВД, ФСБ или Росреестра, сообщив о том, что его квартира под угрозой: либо злоумышленники оформили поддельную доверенность на продажу его жилья, либо взяли кредит под залог квартиры.

Основная цель аферистов — убедить пожилого собственника в необходимости срочно заключить фиктивную сделку по продаже своей квартиры, чтобы она не досталась вымышленным мошенникам. Многие люди верят мошенникам и действительно продают своё жильё, передавая деньги преступникам, пишет портал «Дом Mail».

Для совершения сделки купли-продажи недвижимости визит к нотариусу необязателен, поэтому мошенники нередко используют этот формат сделок, чтобы завладеть чужим жильем. Об этом агентству «Прайм» рассказал член комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Сергей Поляков.

Он подчеркнул, что подобную сделку арендатор может совершить с помощью поддельных документов. Например, с помощью фальшивых свидетельств о рождении, браке или завещанию.

Если сделку проводит нотариус, то он проверяет личность всех ее участников, в том числе идентифицирует их в базах МВД, а также беседует с продавцом и покупателем, предупреждая их о сути и последствиях соглашения, подчеркнул эксперт.

Поляков отметил, что в ходе беседы с нотариусом человек, которому квартира не принадлежит, обычно выдает себя.

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Пожилая жительница Краснодара поверила аферистам, продала квартиру и отдала неизвестным все сбережения. Об этом сообщает городское управление МВД в Telegram-канале.

Злоумышленники связались с 65-летней женщиной под видом сотрудников службы безопасности Центробанка. Преступники сообщили, что квартира пенсионерки и все ее накопления находятся в опасности. Чтобы сохранить недвижимость, ее было необходимо продать.

Потерпевшая поддалась на уговоры неизвестных, быстро продала квартиру. Вырученные от сделки 5,7 млн рублей вместе с личными накоплениями она перевела на указанные мошенниками счета. Общий ущерб составил 7,8 млн рублей.

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Пенсионерка из города Назарово в Красноярском крае пообщалась с мошенниками и лишилась квартиры, а также накоплений. Об этом краевую прокуратуру.

Сначала мошенники заставили женщину перевести им 5,4 миллиона рублей, большая часть из которых принадлежала ее сыну. Злоумышленники в разговоре представлялись директором по работе с персоналом фирмы, в которой женщина ранее работала, правоохранителем и курирующим сотрудником Центрального банка. Затем пенсионерку уговорили занять у знакомых 455 тысяч рублей, которые также были направлены мошенникам.

Затем они уведомили пострадавшую о несуществующем кредите, который оформили неизвестные под залог ее квартиры. Так пенсионерка лишилась жилья за 2,4 миллиона рублей — злоумышленники заставили ее продать недвижимость, сообщив, что сделка якобы будет фиктивной.

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Пожилая жительница Севастополя, поверив мошенникам, потеряла две квартиры и больше десятка миллионов рублей. О ситуации пишет пресс-служба местного управления МВД.

Аферисты установили с жертвой контакт в ноябре прошлого года. В разговоре они представились сотрудниками правоохранительных органов и попросили 75-летнюю крымчанку помочь следствию в поимке преступников. «Операция» в течение нескольких месяцев проводилась под грифом «секретно». За это время пенсионерка по указке лжесиловиков продала две свои квартиры. Выручку от сделки в несколько трансакций женщина послушно перевела на продиктованные мошенниками реквизиты. За еще одной частью денег аферисты отправили курьера.

Обман вскрылся, когда о продаже недвижимости узнал сын пенсионерки. Пострадавшая обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила 13,4 миллиона рублей.

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