Эксперты объяснили скачок спроса на ипотеку в России

Портал РБК рассказал, что в апреле в России продолжили расти объемы выдачи ипотеки: по данным «Дом.РФ», за месяц в стране было оформлено 73 тысячи ипотечных кредитов на 298 миллиардов рублей (на 19,6 процента больше, чем в марте). Опрошенные РБК эксперты связали такие показатели с государственной поддержкой рынка ипотеки.

По оценкам аналитиков ВТБ, в апреле российские баки выдали ипотечные кредиты на 275 миллиардов рублей, что на 11 процентов больше, чем в марте. По данным ВТБ, доля льготной ипотеки при этом составила 83 процента от общего объема выданных ипотечных кредитов.

В «Дом.РФ» подсчитали, что в апреле выдача льготной ипотеки достигла максимума с июля 2024 года - банки выдали 43 тысячи кредитов (рост на семь процентов год к году) на 242 миллиарда рублей. Почти 90 процентов всех этих льготных кредитов относятся к семейной ипотеке.

Ранее в РФ отменили лимиты по некоторым видам льготной ипотеки. Лимиты представляют собой техническую величину, определяющую объем кредитов, которые банки могут выдать в рамках льготной ипотечной программы.

При таком механизме в некоторых банках иногда заканчивались средства на льготные программы, из-за чего выдачу ипотеки приостанавливали. Также правительство РФ повысило процент возмещения банкам - до 3–3,5 процентного пункта.

«Отмена лимитов, повышение возмещения банкам, принятие некоторых регуляторных решений Банком России - все это положительно сказалось на сегменте льготных программ», - подчеркнул глава аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

Однако эксперты считают, что пока рано говорить об окончательном восстановлении спроса. Показатели все еще ощутимо уступают 2024 году: по данным «Дом.РФ», в апреле этого года выдача ипотечных кредитов была на 41 процент ниже, чем в апреле 2024-го, при этом в денежном выражении показатель снизился на 36 процентов. Это связано с высокими ставками по рыночной ипотеке, в апреле превышавшими 26 процентов, подчеркивает РБК.

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