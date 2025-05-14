Эксперт рассказал, что изменилось для дачников в 2025 году
В 2025 году вступили в силу законы, которые затронут владельцев дачных участков и частных домов.
Об этом «Российской газете» рассказал председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
- Все договоры дарения недвижимости теперь должны быть заверены нотариально.
- Нельзя эксплуатировать частный дом, который не поставлен на кадастровый учёт. Для внесения дома в кадастр нужно обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана строения и участка, если границы не утверждены. Эти документы подаются в Росреестр, это можно сделать в том числе через МФЦ.
- За кадастровый учёт придётся заплатить пошлину. Регистрация нового объекта обойдётся в 2000 ₽, внесение изменений в существующие данные — в 1000 ₽. Ранее эти услуги были бесплатными.
- Землю не зарегистрируют, если в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) нет данных о местоположении границ участка. Нельзя будет поставить на кадастровый учёт или оформить права на постройку, расположенную на таком участке.
- Владельцы должны начать использовать свою землю в течение трёх лет с момента приобретения. Норма касается только земельных участков в границах населенных пунктов, садовых и огородных участков. Для садоводческих участков установлены конкретные критерии, среди них: отсутствие посадок, захламлённость, заросли сорняков. Даже покос травы и уборка мусора будут считаться началом освоения земли, отмечает эксперт.
- В течение трёх лет собственника нельзя привлечь к ответственности за нецелевое использование земли. Кроме того, неосвоение участка не означает автоматическое изъятие — сначала человеку выносят предупреждение и требование устранить нарушения. По оценке Росреестра, до возможного изъятия с учётом освоения и проведения контрольно-надзорных мероприятий может уйти до пяти — семи лет.