В Москве недосчитались одного вида жилья

Число квартир-студий в новостройках Москвы упало на 13 процентов за год и достигло трехлетнего минимума. Это выяснили специалисты компании «Метриум» и девелоперской группы «Основа» в совместном исследовании, пишет «Газета.Ru».

По данным экспертов, за 2024 год предложение жилья такого формата сократилось на 13 процентов, до 7914 лотов. На этом фоне количество однокомнатных квартир выросло на 2,2 процента, «двушек» — на 2,1 процента, при этом «трешек» стало меньше на 2,1 процента, а многокомнатных квартир — на 2 процента.

Раньше студий на рынке было почти в полтора раза больше, чем трехкомнатных квартир, а теперь их число почти сравнялось, подчеркнули аналитики. Такую динамику специалисты связывают с обновлением градостроительной политики Москвы — в том числе, на ситуацию повлиял запрет на проектирование малогабаритного жилья и на строительство апартаментов. При этом спрос на студии остается высоким — их покупают родители детям-студентам, молодые пары, которые ищут первое бюджетное жилье и одинокие пожилые люди.

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