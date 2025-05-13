Арендодателям дали советы на случай отказа жильцов от переезда

Российские арендодатели нередко сталкиваются с отказом жильцов покидать съемную квартиру. Что делать в этой ситуации, в беседе с «Лайф» разъяснил управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Облегчить будущее выселение поможет правильно составленный договор. В документе стоит прописать условия его расторжения в одностороннем порядке: к примеру, несвоевременная оплата, нарушение норм проживания, порча имущества или если в квартире живут не те жильцы, с которыми подписывали договор. Помимо этого, необходимо прописать срок, за который предупреждают о выселении, и срок, в течение которого квартира должна быть освобождена. О своем решении собственник должен известить жильцов, направив предварительное уведомление. Если получатель с ним не согласен, можно обратиться в суд.

Если квартиранты прописаны на жилплощади официально, а выселение планируется еще до истечения срока регистрации, придется идти в суд. «Поэтому хорошо подумайте, делать ли регистрацию в помещении, которое вы сдаете в найм, или нет», — проинструктировал Гусятников. Обращение в полицию, по его словам, бесполезно. После вступления решения суда в силу в выселении недобросовестных жильцов помогут судебные приставы.

Даже если квартиранты исправно платят, есть способы их выселить. Они указаны в статье 619 Гражданского кодекса.

«Договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда арендатор пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или назначения имущества или с неоднократными нарушениями или же существенно ухудшает имущество», — пояснил юрист Магомед Дзейтов.

Если письменных договоренностей не было, единственный оставшийся вариант — договариваться лично. Если наниматели вели себя добросовестно, суд займет их сторону. Для хозяина такие разбирательства будут абсолютно невыгодны, отметил Дзейтов.

Ранее эксперт по недвижимости дал рекомендации по продаже квартиры из-за границы. Прежде всего стоит расторгнуть договор с арендаторами — квартиранты могут саботировать показы и мешать продаже объекта.