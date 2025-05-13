Банки стали чаще одобрять заявки на ипотечные кредиты

В марте российские банки резко снизили долю отказов по заявкам на оформление ипотеки, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомился Forbes.

В начале весны доля отказов упала до 46% от общего числа обращений — минимальный уровень за год. При этом в январе-феврале 2025 года речь шла о 54,4-54,6% отказов по поступившим заявкам на ипотеку. В 2024 году чуть ниже 50% они опускались лишь дважды — в мае, когда обсуждалось продление семейной ипотеки с одновременным ужесточением условий ее выдачи, а также в декабре, последнем месяце, когда банки и застройщики могли выдавать кредиты по собственным программам без учета требований ипотечного стандарта.

Банкиры объясняют это, в частности, увеличением размера госсубсидий по льготной ипотеке. Уровень одобрений снова может снизиться на фоне введения количественных ограничений по рискованной ипотеке, а также отказа лидеров рынка от взимания комиссий с застройщиков, что делает для банков выдачу льготных кредитов менее финансово привлекательной, говорят эксперты.