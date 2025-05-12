Ипотечный брокер рассказал, как получить земельный участок от государства

Действующее законодательство и региональные программы позволяют россиянам получить земельный участок или недвижимость совершенно бесплатно. Кто может рассчитывать на такую помощь от государства и что для этого нужно сделать, «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом.

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По словам ипотечного брокера Дмитрия Ракуты, в России действуют достаточно программ, которые позволяют обзавестись земельным участком или дачей, если человек соответствует критериям получения льготы.

— Ключевой параметр — отсутствие какого-либо зарегистрированного недвижимого имущества и необходимое количество членов семьи (при котором можно рассчитывать на получение земельного участка, а в некоторых случаях даже недвижимости), — заверил эксперт.

Ракута отметил, что обычно участок или дачу от государства могут получить такие категории граждан, как:

малоимущие семьи;

дети-сироты;

социально значимые специальности (врачи, учителя, IT-специалисты);

участники СВО.

Однако, подчеркнул брокер, есть несколько тонкостей, которые не всегда гарантируют выдачу участка тем, кто подходит под первоначальные критерии.

— Даже если человек подходит под критерии, получить земельный участок не у всех получается. Надо понимать, что предоставленное государством выделенное место может быть неподходящим для строительства жилья и дальнейшего проживания в нем. Квартиру от государства при этом получить будет еще сложнее, — считает Ракута.

Сделайте это, чтобы забрать участок

Для того чтобы оформить заявку на получение недвижимости или земельного участка, нужно подать соответствующее заявление на портале «Госуслуги», рассказал брокер.

— В заявке необходимо приложить документы, подтверждающие льготы, к примеру, свидетельства о рождении детей, если семья многодетная. Обычно рассмотрение такой заявки длится от 30 дней до нескольких месяцев, а после этого человека приглашают в МФЦ для дальнейшего оформления документов, — пояснил эксперт.

Схитрить не получится

Обойти систему и получить участок обманным путем не получится, предупредил брокер.

— Иногда люди переписывают на кого-то свои имения, чтобы получить от государства участок. Но это не сработает в ситуации с льготными землями, потому что вся история владений будет отображаться в единой системе, исходя из чего будет приниматься решение, — заключил Ракута.

Также в России предложили расширить действие льготной программы «Семейная ипотека». Теперь приобрести жилье на особых условиях можно будет семьям с детьми до 14 лет и участникам специальной военной операции на Украине. Другие особенности программы — в материале «ВМ».