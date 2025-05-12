Цена «квадрата» на вторичном рынке недвижимости в РФ продолжила рост

Прирост цены «квадрата» в среднем по России по итогам апреля 2025 года смог удержаться в плюсе.

Такой вывод сделали специалисты федерального портала "Мир квартир", проанализировав вторичный рынок квартир в российских городах с населением свыше 300 тыс. человек. В 45 городах из 70 цена квадратного метра выросла, в 21 упала, в 4 осталась прежней.

Особенно "квадрат" квартир на вторичном рынке подорожал в Московской области (+1,9%), Ижевске (+1,4%), Курске (+1,2%), Ленинградской области (+1,2%) и Кирове (+0,9%). Наибольшее снижение отмечено в Грозном ( - 1,6%), Мурманске ( - 0,7%), Новокузнецке ( - 0,7%), Орле ( - 0,6%) и Волгограде ( - 0,5%).

В Москве цена "квадрата" поднялась на 0,7%, в Санкт-Петербурге - на 0,4%. В среднем за месяц цена квадратного метра вторичной недвижимости увеличилась на 0,3%, до 120 тыс. рублей.