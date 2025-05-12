Американский штат введет ограничения в отношении россиян

Россиянам будет запрещено покупать земельные участки в американском штате Техас. Об этом сообщил его губернатор Грег Эбботт на своей официальной странице в соцсети X.

Он заявил, что собирается подписать указ, который сделает невозможным приобретение или владение землей лицам и компаниям из так называемых враждебных стран. По мнению республиканца, к ним относятся Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

Подобный законопроект был внесен на рассмотрение в сенат Техаса еще в феврале этого года. Он может вступить в силу с 1 сентября 2025, если губернатор поддержит эту инициативу законодателей.

Откуда взялся этот Техас и стоит ли ждать его отделения от США?

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