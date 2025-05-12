Долгосрочная аренда загородных домов в Подмосковье подорожает на 25%. Как пишет Forbes, этот сегмент за год вырос по всем показателям, то есть прибавили и спрос, и объем предложения, и стоимость. При этом, по словам участников рынка, эта ниша все еще остается за частными инвесторами, а полноценных больших арендных проектов пока не появилось.

Интерес к таким домам на лето в столичном регионе продолжает расти. По данным ЦИАН, просмотров объявлений о долго- и среднесрочной аренде по итогам первых четырех месяцев оказалось на 31% больше, чем за аналогичный отрезок в 2024 году.

Рост спроса риелторы связывают в том числе с сохраняющимися логистическими и другими ограничениями на поездки за пределы России.

Цены за год выросли в среднем на 15-25%. Средняя стоимость аренды дачи выросла до 40 000 рублей в месяц, дома — до 70 000 рублей в месяц, таунхауса — до 130 000 рублей в месяц.

Основной спрос сконцентрирован в сегменте аренды до 100 000 рублей на полностью благоустроенные дома, приспособленные для комфортного семейного проживания, в том числе для арендаторов важна транспортная доступность, близость водоема и наличие устойчивого сигнала сотовой сети и мобильного интернета.