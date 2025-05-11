Как многодетной семье получить земельный участок бесплатно: инструкция

В 2025 году многодетные семьи в России могут рассчитывать на получение бесплатного земельного участка. Однако для этого необходимо соответствовать ряду условий и пройти процедуру оформления. Разберемся, кто имеет право на бесплатную землю, какие участки предоставляются, как подать заявление и сколько ждать своей очереди.

Кто имеет право на бесплатный земельный участокКакие земельные участки предоставляются многодетным семьямКак получить земельный участок: алгоритм действийСписок необходимых документовСроки рассмотрения документовСколько ждать предоставления участка и как узнать место в очередиЗа чей счет проводятся коммуникацииМожно ли получить денежную компенсацию вместо земли

Кто имеет право на бесплатный земельный участок

Многодетные семьи имеют право на получение земли от государства. Об этом говорится в статьях 39.19 п. 2 и 39.5 пп. 6 Земельного кодекса. Земельные участки предоставляются семьям, в которых воспитываются трое и более детей. При этом мама и папа должны быть не лишены родительских прав. Основные условия для получения земли:

Российское гражданство всех членов семьи;Постоянная регистрация в регионе получения участка (срок проживания варьируется в зависимости от региона, например, в Московской области - 5 лет);Отсутствие в собственности других земельных участков (площадь устанавливается регионами отдельно, например, в МО разрешается иметь участок менее 6 соток);Дети должны проживать совместно с родителями;Земельный участок можно получить один раз;Семья оформляет участок в общую собственность (у всех детей должна быть своя доля);В некоторых регионах требуется постановка на учет как нуждающихся в улучшении жилищных условий. Такая ситуация, например, в Ростове-на-Дону.

Каждый регион может устанавливать дополнительные критерии, поэтому перед подачей заявления важно уточнить условия в местной администрации.

Какие земельные участки предоставляются многодетным семьям

Многодетные семьи часто интересуются, на какой участок они могут рассчитывать. Земля предоставляется из муниципального фонда и может относиться к разным категориям. Чаще всего выделяют участки под индивидуальное жилищное строительство - это самый популярный вариант. Также можно получить землю для ведения подсобного хозяйства, садоводства или огородничества.

Размер участка зависит от региона и местных норм. В большинстве случаев речь идет о 6-15 сотках. Например, в Московской области минимальная площадь составляет 10 соток, а максимальная - 15.

Как получить земельный участок: основные шаги

1. Сбор документов.

Нужно подготовить заявление, паспорта родителей, свидетельства о рождении детей и другие документы, о которых мы расскажем далее.

2. Подача заявления.

Оформить заявление можно через портал"Госуслуги", через МФЦ и органы местного самоуправления.

Как подать заявление онлайн через Госуслуги?

Пошаговая инструкция

Зайдите на портал Государственных услуг и войдите в свой аккаунт. Через бота введите запрос "Земельный капитал для многодетных" -> "Постановка на учет для получения участка". Либо перейдите по ссылке, чтобы сразу перейти к подаче заявления.

Начните процедуру постановки на учет с помощью кнопки "Начать"

Выберите категорию "Граждане с 3-мя и более детьми"

Выберите цель использования участка

Заполните сведения о супруге, если вы в браке, или сразу же перейдите к заполнению информации о детях, отметив соответствующее семейное положение (разведен/разведена; вдовец/вдова; никогда не был(а) в браке).Прикрепите сканы документов, о которых мы расскажем далее.

3. Ожидание рассмотрения.

Документы проверяются, после чего семья ставится в очередь.

4. Получение участка.

Когда очередь подходит, семье предоставляется земельный участок из имеющегося фонда.

Вопрос: Родители в разводе, но трое детей официально прописаны с матерью. Может ли она самостоятельно подать заявление на получение земельного участка как многодетная мать или требуется согласие бывшего супруга?

Ответ: Елена Ефремова, юрист Комплексного центра социального обслуживания населения (БУ КЦСОН) поясняет: "Муж при расторжении брака не является членом семьи. Согласие на получение земельного участка в данном случае не требуется. Мать может подать заявление и получить земельный участок".

Список необходимых документов

Для получения земельного участка потребуются:

Паспорта родителей;Свидетельства о рождении или паспорта всех детей;Заявление и согласие на обработку персональных данных;Свидетельство о браке (или разводе);Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (выписка из домовой книги);Справка об обучении (если старшие дети учатся в вузе);Выписка из ЕГРН об отсутствии земельных участков в собственности;Удостоверение многодетной семьи.

Сроки рассмотрения документов

Стандартный срок рассмотрения заявления составляет 30 дней с момента подачи. В некоторых регионах этот срок может быть меньше - например, в Московской области решение принимается в течение 7 рабочих дней.

Сколько ждать предоставления участка и как проверить очередь

Величина очереди на земельные участки многодетных семей зависит от региона и количества заявителей. В крупных городах ожидание может длиться несколько лет, а в сельской местности процесс идет быстрее. Узнать место в очереди можно через:

портал "Госуслуги" - там отображается информация о статусе заявления;обращение в администрацию или МФЦ;

Сроки ожидания участка зависят от региона и могут составлять от нескольких месяцев до нескольких лет. Это связано с ограниченностью земельного фонда и количеством заявителей.

Отвечаем на важные вопросы

Вопрос: Если в семье один из детей достигнет совершеннолетия в процессе ожидания земельного участка в очереди, сохраняет ли она право на получение земли как многодетная семья?

Ответ: Да. Согласно указу президента РФ от 23.01.2024 года N 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" устанавливается, что многодетной семьей в Российской Федерации является семья, имеющая трех детей, статус которой устанавливается бессрочно, - поясняет Елена Ефремова. - Однако важно понимать, что многодетным семьям государство готово оказывать социальную поддержку только до 18 лет старшего ребенка, либо 23, если он на очной форме обучения.

Вопрос: Что будет, если семья получит землю, но не сможет сразу начать строительство из-за финансовых трудностей?

Ответ: Георгиева обращает внимание на то, что выделенный государством участок должен быть освоен. "Освоение участка имеет сроки. Если семья не справляется с освоением (например, земельный участок предназначен для ИЖС, но не используется по целевому назначению) - это является нарушением закона. Согласно ст. 42 Земельного кодекса РФ собственники обязаны использовать участки по целевому назначению, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами.

Если участок не осваивать в установленные договором сроки, то на семью, получившую участок,может быть наложен административный штраф по ст.8.8. КоАП РФ.Кроме штрафа участок могут изъять. Статьей 284 ГК РФ предусмотрено, что такое изъятие возможно, если участок не используется по целевому назначению в течение 3 лет. Или если не начаты работы по его освоению.Поэтому нужно хотя бы залить фундамент, чтобы избежать неприятностей. Финансовые трудности от ответственности не спасут".

Кто оплачивает подведение коммуникаций

Одним из самых острых вопросов остается обеспечение участков коммуникациями. По закону местные власти обязаны провести электричество, воду и обеспечить подъездные пути на земли ИЖС в границах муниципального района (ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 15, п. 4). Однако на практике ситуация часто складывается иначе. Многие семьи получают участки без инфраструктуры и вынуждены решать эти вопросы самостоятельно или совместно с соседями.

Отвечаем на важные вопросы

Вопрос: Людям предложили участок без коммуникаций в отдаленном районе, могут ли они отказаться от него без потери места в очереди и ждать более подходящего варианта?

Ответ: "Предлагаемый участок должен быть предложен семье с возможностью его освоения, - уверена юрист Георгиева. - Поэтому транспортная инфраструктура, возможности проведения электричества как минимум должны быть. Но каждый регион "решает" по-своему, какие коммуникации будут в районе семей.Рекомендации по предоставлению участков семьям прописаны в приказе Минрегиона РФ от 09.09.2013 г. № 372. Согласно документу, участки должны быть: с транспортной доступностью, с удовлетворительной экологической обстановкой, обеспечены объектами инженерной/социальной инфраструктуры, коммунальным обслуживанием, торговлей и пр. Кроме этого, считается, что участок может быть пригодным, даже если он находится не на ровной местности, с деревьями, кустарниками и пр. То есть все это можно устранить. Хотя визуально может казаться, что он не пригоден".

Как правило, добавляет Георгиева, предлагаемые участки часто находятся не в престижных местах и не имеют коммуникаций. Тут главный критерий - может ли семья освоить такой участок. Например, если на этом участке болото или находятся водные объекты в общем пользовании, то семьимогут отказаться от него, без потери места в очереди. Такой участок будет предложен другой семье. Если же история повторится, то семье будет проще получить денежную компенсацию за землю.

Но отказываться от предлагаемых участков бесконечно нельзя. Ждать вечно "своего" участка не получится. Как правило, если семьянеаргументированно отказывается от земли три раза, то она должна встать в очередь заново.

Бывает так, что семьи"капризничают" и ждут суперподходящий вариант, а в распоряжении органа местного самоуправления таких участков нет либо предлагаемые участки невозможно освоить. Тогда, указывает Георгиева, семьимогут получить взамен компенсацию.

Эксперт рассказала, что в поиске участка семья может и сама принять участие, не ждать, когда он будет предложен органом местной власти. Для этого нужно изучить карту Росреестра, заказать выписку из ЕГРН на понравившийся участок. Далее следует сделать схему участка, не имеющего собственника, и подать соответствующие документы.

"В практике имеется и такое: предоставили участок, а в процессе освоения выяснилось, что он непригоден. Фактически заменить его нельзя (не предусмотрено законом). Будет считаться, что участок уже выдан, а выдается он один раз. В этом случае предоставление неподходящего земельного участка может быть обжаловано в судебном порядке", - отметила Георгиева.

Можно ли получить компенсацию вместо участка

Если семья не хочет или не может воспользоваться земельным участком, в некоторых регионах можно оформить денежную компенсацию. Также ее предлагают в регионах, где наблюдается дефицит свободных земель. Чаще всего это реализуется через выдачу земельного сертификата, который можно использовать для покупки недвижимости.

При этом, как заметила Георгиева, денежная компенсация выдается только вместо участка. Встать сразу на очередь на получение денежных средств нельзя, это не предусмотрено законом.