Россиянам начали предлагать новостройки со скидками до 35%

В последние месяцы застройщики начали предлагать реальным покупателям скидки до 35%, рассказали участники рынка. Об этом пишет ТАСС.

В ближайшее время в столице и Новой Москве возможна стагнация или даже снижение цен, отметила представитель компании «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.

По ее словам, это произойдет в том случае, если не будет принята такая дополнительная мера по стимулированию спроса, как запуск интересных ипотечных программ.

«В конце марта — начале апреля многие девелоперы ввели еще большие скидки дополнительно к действующим, которые по некоторым проектам достигают уже 30 - 35%», — заметила Чегодаева.

Ряд российских застройщиков перешел от номинальных маркетинговых скидок к реальным дисконтам, которые доходят до 20-25%, при условии покупки без ипотеки или рассрочки, пояснил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

В некоторых российских регионах появились компании, которые в индивидуальном порядке под клиентов согласовывают цену значительно ниже рыночной, уточнил предприниматель.